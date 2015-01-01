2021 год — знаменательный год для паломников, идущих по Камино-дель-Сантьяго, то есть, по Пути Святого Иакова. После одиннадцатилетнего перерыва Испания снова отмечает Год святого Иакова. Традиция началась почти девятьсот лет назад, в 1122 году. Этот святой год объявляется каждый раз, когда двадцать пятое июля, день святого Иакова, приходится на воскресенье.Папа отправил послание из Рима, чтобы благословить церемонию открытия года и всех паломников, которые отправятся по Пути Святого Иакова в год святого Иакова. Церемония была полна символических ритуалов.
Открытие года св Иакова в Сантьяго де Компостела
1 день назад
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