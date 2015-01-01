Открыты архивы Ватикана времен Папы Пия XII

С начала марта Ватикан предоставил исследователям доступ к 16 млн. страниц документов понтификата Папы Пия XII. Эти документы помогут исследователям лучше понять его личность, решения на посту Папы Римского и прояснить все сомнения. Некоторые задаются вопросом, почему Пий XII никогда открыто не осуждал преследование евреев нацистами. Возможно, документы подтвердят или опровергнут то, что ученые говорят о Папе. Например, Марк Риблинг говорит, что Пий XII предпочел действовать тайно, и поддержал по крайней мере три заговора против Гитлера. Правда в том, что открытые действия епископов против нацизма порождали жестокие репрессии как в отношении католиков, так и не католиков.