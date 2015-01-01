Открыты архивы Папы Пия XII

2 дня назад

Ватикан откроет свои архивы времен Папы Пия Двенадцатого в надежде донести до публики представление о его стратегии во время Второй мировой войны. Документы объяснят, почему Пий Двенадцатый публично не осудил преследования евреев в те годы, и почему он решил действовать закулисно и скрывать евреев в монастырях, аббатствах и даже в своем собственном доме.


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