Ватикан откроет свои архивы времен Папы Пия Двенадцатого в надежде донести до публики представление о его стратегии во время Второй мировой войны. Документы объяснят, почему Пий Двенадцатый публично не осудил преследования евреев в те годы, и почему он решил действовать закулисно и скрывать евреев в монастырях, аббатствах и даже в своем собственном доме.
Открыты архивы Папы Пия XII
2 дня назад
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