Это песня следующей Всемирной встречи семей. Она пройдет в Риме с 22 по 26 июня 2022 года. Песня называется «Мы верим в любовь». Хор звучит на английском языке, но остальная часть песни представляет собой комбинацию из девяти языков, включая китайский и суахили.
Официальный гимн Всемирной встречи семей
5 дней назад
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