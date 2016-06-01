Официальный гимн Всемирной встречи семей

5 дней назад

Это песня следующей Всемирной встречи семей. Она пройдет в Риме с 22 по 26 июня 2022 года. Песня называется «Мы верим в любовь». Хор звучит на английском языке, но остальная часть песни представляет собой комбинацию из девяти языков, включая китайский и суахили.


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