Официальный гимн Всемирной встречи семей

Это песня следующей Всемирной встречи семей. Она пройдет в Риме с 22 по 26 июня 2022 года. Песня называется «Мы верим в любовь». Хор звучит на английском языке, но остальная часть песни представляет собой комбинацию из девяти языков, включая китайский и суахили.