Молитвенные интенции Папы

О вере для молодых людей

Папа Франциск — май 2022

«Говоря о семье, я хотел бы начать с обращения к молодежи. Когда я думаю о примере, с которым могут отождествить себя молодые люди, мне всегда приходит на ум наша Матерь Мария: ее мужество, умение слушать и ее преданность служению. Ей хватило смелости и решимости сказать «да» Господу. Вы, молодые люди, желающие построить что-то новое, лучший мир, следуйте ее примеру, рискуйте! Не забывайте: чтобы подражать Марии, вам нужно различать и узнавать, чего хочет от вас Иисус, а не то, что, как вам кажется, вы можете сделать. И в пути различения очень полезно прислушиваться к словам ваших бабушек и дедушек. В их словах вы найдете мудрость, которая выведет вас за пределы сиюминутных проблем, позволит увидеть их в более широкой перспективе. Помолимся, братья и сестры, чтобы все молодые люди, призванные к полноте жизни, открыли в примере Марии умение слушать, глубину проницательности, мужество веры и преданность служению.»

Год семьи Amoris Laetitia 2021—2022

#AmorisLaetitia

Евхаристическое Молодежное Движение

в сотрудничестве с:

Дикастерия по делам мирян, семьи и жизни

Vatican Media

Международный союз генеральных настоятелей (UISG)

Каждый месяц «The Pope Video» распространяет молитвенные намерения Святого Отца в отношении вызовов человечества и миссии Церкви.

Всемирная молитвенная сеть Папы (Апостольство молитвы) https://www.popesprayer.va/

Если вы хотите увидеть больше видео о намерениях Папы, вы можете найти их на https://www.thepopevideo.org/

При сотрудничестве Ватиканских СМИ: https://www.vaticannews.va/