Молитвенные интенции Папы

О Всемирном дне молодёжи

Папа Франциск — август 2023

«Когда я иду в церковь по соседству, я вижу в ней только стариков. Разве Церковь только для стариков?

Церковь — это не клуб для пожилых, это молодежный клуб. Если она станет местом для стариков, она умрет. Святой Иоанн Павел II говорил, что если живешь с молодежью, то сам становишься молодым. Церкви нужны молодые люди, чтобы она не старела.



Дорогой Папа Франциск, почему для этого ВДМ ты выбрал тему: «Встав же, Мария с поспешностью пошла»?



Потому что, как только Мария узнала, что станет Матерью Божией, она не стала делать селфи или хвастаться. Первое, что она сделала, — отправилась в путь, с поспешностью, чтобы служить, помогать. Вы тоже должны учиться у нее, чтобы отправиться в путешествие, чтобы помогать другим.



Чего ты ждешь от ВДМ в Лиссабоне?



В Лиссабоне я хотел бы увидеть зародыш будущего мира. Мира, где любовь стоит в центре, где мы чувствуем, что мы сестры и братья. Мы на войне, а нам нужно что-то другое. Мир, который не боится свидетельствовать о Евангелии. Радостный мир – потому что, если у нас, христиан, нет радости, мы не заслуживаем доверия, никто нам не поверит. Помолимся, чтобы Всемирный день молодежи в Лиссабоне помог нам, молодым людям, отправиться в путешествие, свидетельствуя о Евангелии собственной жизнью.»



Всемирная молитвенная сеть Папы в сотрудничестве с:

Vatican Media

Каждый месяц «The Pope Video» распространяет молитвенные намерения Святого Отца в отношении вызовов человечества и миссии Церкви.

Всемирная молитвенная сеть Папы (Апостольство молитвы) https://www.popesprayer.va/

Если вы хотите увидеть больше видео о намерениях Папы, вы можете найти их на https://www.thepopevideo.org/

При сотрудничестве Ватиканских СМИ: https://www.vaticannews.va/



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ВДМ Лиссабон 2023