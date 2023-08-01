О Всемирном дне молодёжи — The Pope Video 08—август 2023

6 дней назад

Молитвенные интенции Папы
О Всеном дне молодёжи
Папа Франциск — август 2023
«Когда я иду в церковь по соседству, я вижу в ней только стариков. Разве Церковь только для стариков?
Церковь — это не клуб для пожилых, это молодежный клуб. Если она станет местом для стариков, она умрет. Святой Иоанн Павел II говорил, что если живешь с ю, то сам становишься молодым. Церкви нужны молодые , чтобы она не старела.

Дорогой Папа Франциск, почему для этого ты выбрал тему: «Встав же, Мария с поспешностью пошла»?

Потому что, как только Мария узнала, что станет Матерью Божией, она не стала делать селфи или хвастаться. Первое, что она сделала, — отправилась в путь, с поспешностью, чтобы служить, помогать. Вы тоже должны учиться у нее, чтобы отправиться в путешествие, чтобы помогать другим.

Чего ты ждешь от ВДМ в Лиссабоне?

В Лиссабоне я хотел бы увидеть зародыш будущего мира. Мира, где любовь стоит в центре, где мы чувствуем, что мы сестры и братья. Мы на войне, а нам нужно что-то другое. Мир, который не боится вать о Евангелии. Радостный мир – потому что, если у нас, христиан, нет радости, мы не заслуживаем доверия, никто нам не поверит. Помолимся, чтобы Всемирный день молодежи в Лиссабоне помог нам, молодым людям, отправиться в путешествие, свидетельствуя о Евангелии собственной жизнью.»

Всемирная молитвенная сеть Папы в сотрудничестве с:
Vatican Media
Каждый месяц «The Pope Video» распространяет молитвенные намерения Святого Отца в отношении вызовов человечества и миссии Церкви.
Всемирная молитвенная сеть Папы (Апостольство молитвы) https://www.popesprayer.va/
Если вы хотите увидеть больше видео о намерениях Папы, вы можете найти их на https://www.thepopevideo.org/
При сотрудничестве Ватиканских СМИ: https://www.vaticannews.va/

Дикастерии по делам мирян, и жизни

ВДМ Лиссабон 2023

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