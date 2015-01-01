Молитвенные интенции Папы

Помолимся, чтобы диаконы, верные в своем служении Слову и бедным, могли быть живительным символом для всей Церкви.

Папа Франциск — май 2020

«Диаконы – это не священники второго сорта. Они являются частью духовенства и проживают своё призвание в семье и вместе с ней. Они посвящают себя служению бедным, которые несут в себе лик страдающего Христа. Они хранители служения в Церкви. Помолимся, чтобы диаконы, верные в своем служении Слову и бедным, могли быть живительным символом для всей Церкви.»

Каждый месяц «The Pope Video» распространяет молитвенные намерения Святого Отца в отношении вызовов человечества и миссии Церкви.

Всемирная молитвенная сеть Папы (Апостольство молитвы)

https://www.popesprayer.va/

Если вы хотите увидеть больше видео о намерениях Папы, вы можете найти их на https://www.thepopevideo.org/

При сотрудничестве Ватиканских СМИ: https://www.vaticannews.va/