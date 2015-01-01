О женщинах на ответственных постах в Церкви- The Pope Video 10—октябрь 2020

Молитвенные интенции Папы

Помолимся, чтобы благодаря крещению миряне, особенно женщины, могли больше участвовать в сферах ответственности Церкви.

Папа Франциск — октябрь 2020

«Никто не был крещен как священник или епископ. Мы все крестились как миряне. Миряне–главные действующие лица Церкви Сегодня особенно необходимо создавать широкие возможности для более активного присутствия женщин в Церкви. И мы должны подчеркнуть присутствие женщин из числа мирян, потому что их обычно оставляют в стороне. Мы должны способствовать интеграции женщин, особенно там, где принимаются важные решения. Помолимся, чтобы благодаря крещению миряне, особенно женщины, могли больше участвовать в сферах ответственности Церкви, не впадая в формы клерикализма, которые умаляют харизму мирян.»

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