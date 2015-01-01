О женщинах, подвергающихся насилию- The Pope Video 2—февраль 2021

Молитвенные интенции Папы

О женщинах, подвергающихся насилию

Папа Франциск — февраль 2021

«Сегодня женщины по-прежнему страдают от насилия. Насилия психологического, словесного, физического, сексуального. Шокирует число женщин, которые подверглись побоям, оскорблениям и сексуальному насилию. Различные формы жестокого обращения, которым подвергаются многие женщины, являются актом трусости и деградации всего человечества. Не только мужчин, но всего человечества. Свидетельства жертв, которые осмелились нарушить молчание, — это крик о помощи, который мы не можем игнорировать. Мы не можем отводить взгляд. Помолимся о женщинах, ставших жертвами насилия, дабы они были защищены обществом и их страдания были замечены и услышаны всеми.»

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