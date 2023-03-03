Молитвенные интенции Папы

О жертвах злоупотреблений

Папа Франциск — март 2023

«В случае злоупотреблений, особенно со стороны членов Церкви, недостаточно попросить прощения. Просить прощения необходимо, но этого недостаточно. Именно жертвы должны быть «в центре» внимания. Их боль, их психологические травмы могут начать исцеляться, если они найдут ответы в виде конкретных действий, направленных на исправление пережитых ими ужасов и предотвращение их повторения. Церковь не должна пытаться скрыть трагедию злоупотреблений любого рода: в семьях, в клубах или в других учреждениях. Церковь должна служить примером решения и освещения этих проблем в обществе и в семьях. Церковь должна предоставить жертвам безопасное пространство, где они могут быть услышаны, где они найдут психологическую поддержку и защиту. Помолимся о тех, кто пострадал из-за обид, причиненных им членами Церкви; пусть они найдут в лоне Церкви конкретный ответ на свою боль и страдания.»

Всемирная молитвенная сеть Папы в сотрудничестве с: Vatican Media Каждый месяц «The Pope Video» распространяет молитвенные намерения Святого Отца в отношении вызовов человечества и миссии Церкви.

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