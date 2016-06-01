Молитвенные интенции Папы

О жертвах религиозной дискриминации и преследований

Папа Франциск — январь 2022

«Как это возможно, что многие религиозные меньшинства сегодня подвергаются дискриминации или преследованиям? Как можем мы допустить, чтобы в цивилизованном обществе люди подвергались преследованиям лишь за то, что публично исповедуют свою веру? Религиозная свобода не ограничивается свободой культа, то есть возможностью совершать богослужение в день, предписанный священными книгами. Скорее она позволяет нам ценить других в их непохожести и признавать в них настоящих братьев и сестер. У нас, людей, так много общего, что мы можем жить бок о бок, принимая различия между нами с радостью, присущей братьям. И пусть никакие малые или существенные различия – например, религиозные, – не затмят этого великого братского единства. Выберем же путь братства. Потому что либо мы будем братьями, либо мы все проиграем. Помолимся, чтобы все люди, страдающие от дискриминации и религиозных преследований, могли найти в обществе, где они живут, признание и достоинство, основанные на том, что мы являемся братьями и сёстрами.»

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