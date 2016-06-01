Мария Бернардетта дель Иммаколата родилась в Италии в 1918 году. Когда ей было семнадцать лет, она присоединилась к Конгрегации бедных сестер святого Иосифа. В течение своей монашеской жизни она посвятила себя подготовке священников и монахинь. Ее призвание привело ее в Аргентину, где она познакомилась с Хорхе Марио Бергольо.
О жизни монахини, сопровождавшей формацию семинаристов
8 часов назад
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