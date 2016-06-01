Молитвенные интенции Папы

О катехизаторах

Папа Франциск — декабрь 2021

«Катехизаторы выполняют неоценимую миссию передачи и углубления веры.

Служение катехизаторов-мирян – это призвание, это миссия.

Это служение означает, что вы «являетесь» катехизатором, а не «работаете» им. Это целостный образ жизни, и мы нуждаемся в хороших катехизаторах, которые будут одновременно спутниками и учителями.

Мы нуждаемся в креативных людях, которые провозглашают Евангелие, но не шепотом и не криком, а самой своей жизнью, смиренно, новым языком и открывая новые пути.

Во многих епархиях на многих континентах евангелизация в основном находится в руках катехизаторов.

Поблагодарим катехизаторов за внутренний энтузиазм, с которым они несут эту миссию, служа Церкви.

Помолимся о катехизаторах, призванных провозглашать Слово Божье, чтобы они свидетельствовали смело и креативно, с силой Святого Духа, с радостью и с большим миром.»

в сотрудничестве с:

Лого: Vatican Media

Каждый месяц «The Pope Video» распространяет молитвенные намерения Святого Отца в отношении вызовов человечества и миссии Церкви.

Всемирная молитвенная сеть Папы (Апостольство молитвы)

https://www.popesprayer.va/

Если вы хотите увидеть больше видео о намерениях Папы, вы можете найти их на https://www.thepopevideo.org/

При сотрудничестве Ватиканских СМИ: https://www.vaticannews.va/

#tvkana #мыкатолики #thepopevideo