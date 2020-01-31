О кризисе беженцев в Марокко

2 дня назад

Эта группа из почти 5 тысяч африканских мигрантов на побережье Испании демонстрирует реальность миграционного кризиса, охватившего все Средиземноморье. Сантьяго Агрело с 2007 по 2019 год был архиепископом Танжера, Марокко. Он знаком с тяжелыми условиями, из-за которых мигранты вынуждены покидать свои дома в поисках лучшего будущего. Когда Папа Франциск приехал в Марокко, архиепископ лично объяснил ему ситуацию.


Просмотров:
33

АРХИВ

КАЛЕНДАРЬ

Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  