Эта группа из почти 5 тысяч африканских мигрантов на побережье Испании демонстрирует реальность миграционного кризиса, охватившего все Средиземноморье. Сантьяго Агрело с 2007 по 2019 год был архиепископом Танжера, Марокко. Он знаком с тяжелыми условиями, из-за которых мигранты вынуждены покидать свои дома в поисках лучшего будущего. Когда Папа Франциск приехал в Марокко, архиепископ лично объяснил ему ситуацию.
О кризисе беженцев в Марокко
2 дня назад
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