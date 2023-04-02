Молитвенные интенции Папы

О культуре ненасилия

Папа Франциск — апрель 2023

«Жить, говорить и действовать без насилия не значит сдаваться, терять или отказываться от чего-либо. Напротив, это значит стремиться ко всему. Как сказал святой Иоанн XXIII 60 лет назад в своей энциклике «Pacem in Terris», война — это безумие, она лишена смысла. Любая война, любое вооруженное противостояние всегда заканчивается поражением для всех. Давайте развивать культуру мира. Давайте помнить, что даже в случае самообороны конечной целью должен являться мир, и что прочный мир может существовать только без оружия. Давайте руководствоваться принципом ненасилия как в повседневной жизни, так и в международных отношениях. Помолимся о широком распространении культуры ненасилия, которая станет развиваться, если государства и отдельные граждане будут как можно реже прибегать к оружию.»

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