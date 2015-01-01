В последние недели Папа несколько раз цитировал книгу Алессандро Мандзони «Обрученные». Это, несомненно, один из любимых романов Святейшего Отца. В начале своего понтификата он признался, что прочитал его как минимум три раза. Он даже наизусть знает начало.
О любимых книга Папы Франциска
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