О любимых книга Папы Франциска

В последние недели Папа несколько раз цитировал книгу Алессандро Мандзони «Обрученные». Это, несомненно, один из любимых романов Святейшего Отца. В начале своего понтификата он признался, что прочитал его как минимум три раза. Он даже наизусть знает начало.