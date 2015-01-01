О любимых книга Папы Франциска

3 дня назад

В последние недели Папа несколько раз цитировал книгу Алессандро Мандзони «Обрученные». Это, несомненно, один из любимых романов Святейшего Отца. В начале своего понтификата он признался, что прочитал его как минимум три раза. Он даже наизусть знает начало.


Просмотров:
29

АРХИВ

КАЛЕНДАРЬ

Май 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031