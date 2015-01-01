Молитвенные интенции Папы

Помолимся, чтобы наши личные отношения с Иисусом Христом питались Словом Божьим и молитвенной жизнью.

Папа Франциск — декабрь 2020

«Сердце миссии Церкви – молитва. Молитва – это ключ, который позволяет нам вступить в диалог с Отцом. Каждый раз, читая короткий отрывок из Евангелия, мы слышим, как Иисус говорит с нами. Мы беседуем с Иисусом. Мы слушаем Иисуса и отвечаем. И это молитва. Молясь, мы меняем реальность. Мы меняем наши сердца. Наше сердце меняется, когда мы молимся. Мы можем делать множество вещей, но без молитвы ничего не получится. Помолимся, чтобы наши личные отношения с Иисусом Христом питались Словом Божьим и молитвенной жизнью. В тишине, все, каждый предадимся сердечной молитве.»

Каждый месяц «The Pope Video» распространяет молитвенные намерения Святого Отца в отношении вызовов человечества и миссии Церкви.

Всемирная молитвенная сеть Папы (Апостольство молитвы) https://www.popesprayer.va/

Если вы хотите увидеть больше видео о намерениях Папы, вы можете найти их на https://www.thepopevideo.org/

При сотрудничестве Ватиканских СМИ: https://www.vaticannews.va/