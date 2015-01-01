О первой больнице в Европе

Больница Святого Духа в Риме — первая больница в Европе. Здесь находится старейшая в мире публичная медицинская библиотека — библиотека Ланчизиана. Основанная в 1711 году врачом Папы Иннокентия XI — Джованни Марией Ланчизи, библиотека хранит около 19 тысяч книг и рукописей с XIV века. Здесь также находятся два больших глобуса, изготовленных в XVI веке.