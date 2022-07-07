Молитвенные интенции Папы

О пожилых людях

Папа Франциск — июль 2022

«Мы не можем говорить о семье, не говоря о важности пожилых людей, присутствующих среди нас. Нас никогда ещё не было так много за всю историю человечества, но мы не совсем понимаем, как прожить этот новый этап жизни: есть много проектов помощи старикам и мало проектов для их жизни. Мы, пожилые люди, часто особенно чувствительны к заботе, к размышлениям и к проявлению любви. Мы являемся или можем стать учителями нежности. И ещё как! В этом мире, привыкшем к войне, нужна настоящая революция нежности. За это мы несем большую ответственность перед новыми поколениями. Будем помнить: бабушки и дедушки, старики – это хлеб, который питает нашу жизнь, сокровенная мудрость народа. Вот почему мы должны их чествовать, и я установил праздник, посвященный им. Помолимся о пожилых людях, чтобы они стали учителями нежности, чтобы их опыт и мудрость помогали молодежи смотреть в будущее с надеждой и ответственностью.»

Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей 2022

#ELDERLYANDGRANDPARENTS

Год семьи Amoris Laetitia 2021—2022

#amorislaetitia

Всемирная молитвенная сеть Папы

в сотрудничестве с:

Фонд Альберто Сорди

Дикастерия по делам мирян, семьи и жизни

Vatican Media

Каждый месяц «The Pope Video» распространяет молитвенные намерения Святого Отца в отношении вызовов человечества и миссии Церкви.

Всемирная молитвенная сеть Папы (Апостольство молитвы)

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