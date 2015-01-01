О последствиях наводнения в Банги

Из-за коронавируса, который занял центральное место во всем мире, легко забыть о других бесчисленных кризисах, затрагивающих многих людей.

Банги, столица Центральноафриканской Республики, пострадала от разрушительных наводнений в октябре 2019 года, в результате которых было перемещено более 28 тысяч человек.

Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике призвана оказывать помощь пострадавшим.