Святейший Отец лично беатифицирует Папу Иоанна Павла I, эта церемония пройдет в Ватикане. Папа Франциск канонизировал почти всех последних Пап XX века, включая Иоанна XXIII, Павла VI и Иоанна Павла II. Во время церемонии Иоанн Павел I будет провозглашен блаженным. Это важный шаг, который позволит верующим почитать его подобно святому в епархиях, где он жил, включая Ватикан.
О предстоящей беатификации Иоанна Павла I
1 день назад
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