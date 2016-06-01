О предстоящей беатификации Иоанна Павла I

Святейший Отец лично беатифицирует Папу Иоанна Павла I, эта церемония пройдет в Ватикане. Папа Франциск канонизировал почти всех последних Пап XX века, включая Иоанна XXIII, Павла VI и Иоанна Павла II. Во время церемонии Иоанн Павел I будет провозглашен блаженным. Это важный шаг, который позволит верующим почитать его подобно святому в епархиях, где он жил, включая Ватикан.