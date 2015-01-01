О преследованиях христиан в Ираке

1 день назад

Сидра — рукопись на арамейском языке, возраст которой составляет не менее пятисот лет. Рукопись принадлежит сирийско-христианской церкви Каракоша и содержит молитвы, которые нужно читать между праздниками Пасхи и Святого Креста. В книге собраны важные истории из прошлого. Группе священников удалось скрыть манускрипт, а в 2017 году его нашли двое итальянских журналистов.
Так он оказался в руках федерации христианских организаций, занимающихся волонтерской работой. Участники объединения восстановили книгу.


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