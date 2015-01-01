О принятых мерах в связи с коронавирусом

Ватикан продлил меры, принимаемые во избежание дальнейшего распространения коронавируса. Так был закрыт офис Службы Папских милостей, официально ответственный за помощь бедным. В эти трудные моменты кардинал Томас Краевский, глава Управления Службы Папских милостей, обнародовал свой личный номер. Любые просьбы о помощи могут быть отправлены ему по электронной почте. Рим адаптируется к правительственным мерам, принимаемым для сдерживания пандемии. Общественные богослужения также были приостановлены в самом сердце христианства, Ватикане. Это, однако, не повод, чтобы перестать молиться.