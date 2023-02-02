Молитвенные интенции Папы

О приходах Папа Франциск — февраль 2023

«Иногда я думаю, что на дверях приходов надо повесить табличку с надписью «Вход свободный». Приходы должны быть сплоченными общинами, свободными от бюрократии, ориентированными на людей — местом, где можно найти дар Таинств. Они должны вновь стать школой служения и великодушия, их двери должны быть всегда открыты для отверженных. Для каждого входящего. Для всех. Приходы — это не клуб для избранных, дающий определенную социальную принадлежность. Пожалуйста, давайте будем смелыми. Давайте переосмыслим стиль наших приходских общин. Помолимся, чтобы приходы, ставя во главу угла общение – общение людей, церковное общение – все более и более становились общинами веры, братства и гостеприимства в отношении нуждающихся.»

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