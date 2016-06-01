О Пути Святого Иакова и встрече с Богом

4 дня назад

Решение о поступлении в семинарию было нелегким для Хавьера Пеньо, но он помнит, что Путь святого Иакова помог ему сделать этот шаг. Он говорит, что путь в Компостелу может оказать огромную духовную помощь, и, чтобы помочь другим увидеть его ценность, он написал книгу «Путь святого Иакова: встреча с Богом».


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