О Пути Святого Иакова и встрече с Богом

Решение о поступлении в семинарию было нелегким для Хавьера Пеньо, но он помнит, что Путь святого Иакова помог ему сделать этот шаг. Он говорит, что путь в Компостелу может оказать огромную духовную помощь, и, чтобы помочь другим увидеть его ценность, он написал книгу «Путь святого Иакова: встреча с Богом».