Решение о поступлении в семинарию было нелегким для Хавьера Пеньо, но он помнит, что Путь святого Иакова помог ему сделать этот шаг. Он говорит, что путь в Компостелу может оказать огромную духовную помощь, и, чтобы помочь другим увидеть его ценность, он написал книгу «Путь святого Иакова: встреча с Богом».
О Пути Святого Иакова и встрече с Богом
4 дня назад
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