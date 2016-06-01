О роли отцов в религиозном воспитании детей

Отцы играют важную роль в формировании религиозной жизни семьи. Вот почему Семейное служение Святого Креста выступило с инициативой «Отцовские четки» в год Святого Иосифа, побуждая отцов повсюду брать свои розарии и молиться вместе со своими семьями.