Отцы играют важную роль в формировании религиозной жизни семьи. Вот почему Семейное служение Святого Креста выступило с инициативой «Отцовские четки» в год Святого Иосифа, побуждая отцов повсюду брать свои розарии и молиться вместе со своими семьями.
О роли отцов в религиозном воспитании детей
4 дня назад
АРХИВ
КАЛЕНДАРЬ
СВЕЖИЕ ЗАПИСИ
- Rome Reports для России 16 ноября 2021 4 дня назад
- Отреставрирован шедевр Бернини 4 дня назад
- Священник ощутил, что значит, оказаться в море в хлипкой лодочке 4 дня назад