Молитвенные интенции Папы

О синоде Папа Франциск — октябрь 2023

«Миссия – это сердце Церкви. И тем более, когда Церковь собирается на Синод. Синодальная динамика выдвигает вперед миссионерское призвание Церкви, то есть ее ответ на призыв Иисуса провозглашать Евангелие. Хочу напомнить, что на этом ничего не заканчивается. Скорее, так мы продолжаем путь Церкви. Мы следуем по этому пути, подобно ученикам из Эммауса, слушая Господа, который всегда выходит нам навстречу. Он – Господь сюрпризов. Через молитву и распознавание Святой Дух помогает нам осуществлять «апостольство слуха», то есть слушать ушами Бога, чтобы научиться говорить словами Бога. И таким образом мы приближаемся к сердцу Христа. Наша миссия и голос, который привлекает нас к Нему, исходят от него. Этот голос открывает нам, что суть миссии состоит в том, чтобы достигнуть каждого, искать каждого, принимать каждого, вовлекать всех, не исключая никого. Помолимся о Церкви, чтобы слушание и диалог стали стилем её жизни на всех уровнях, позволяя Святому Духу вести её до края мира.»

Всемирная молитвенная сеть Папы в сотрудничестве с:

Vatican Media Каждый месяц «The Pope Video» распространяет молитвенные намерения Святого Отца в отношении вызовов человечества и миссии Церкви.

Всемирная молитвенная сеть Папы (Апостольство молитвы) https://www.popesprayer.va/

Если вы хотите увидеть больше видео о намерениях Папы, вы можете найти их на https://www.thepopevideo.org/

При сотрудничестве Ватиканских СМИ: https://www.vaticannews.va/

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