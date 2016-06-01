Апостольский викарий Южной Аравии работает в этой противоречивой стране уже 18 лет. В то время как в Дубае много небоскребов, соседствующий с ним Йемен страдает от голода. Голод усугубляется непрекращающимся конфликтом между шиитскими ополчениями, которые поддерживаются Ираном, и центральным правительством, которое поддерживает Саудовская Аравия. Ситуация неутешительная. Более пяти лет войны, и нет никаких признаков ее окончания в ближайшее время.
О ситуации в Йемене и Южной Аравии
1 день назад
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