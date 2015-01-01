О том, как объединить спорт и молитву

Движение и молитва могут быть объединены. Такую идею подала инициатива СоулКор. Это — упражнения, которые питают тело, разум и душу. Инициатива родилась в трудную минуту жизни ее основательницы, после того как ее мать, отец и брат умерли один за другим в течение трех месяцев. Именно в этот момент девушка совершила более глубокое обращение и начала молиться на четках.