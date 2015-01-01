Движение и молитва могут быть объединены. Такую идею подала инициатива СоулКор. Это — упражнения, которые питают тело, разум и душу. Инициатива родилась в трудную минуту жизни ее основательницы, после того как ее мать, отец и брат умерли один за другим в течение трех месяцев. Именно в этот момент девушка совершила более глубокое обращение и начала молиться на четках.
О том, как объединить спорт и молитву
4 дня назад
АРХИВ
КАЛЕНДАРЬ
СВЕЖИЕ ЗАПИСИ
- Rome Reports для России 19 марта 2020 4 дня назад
- О том, как объединить спорт и молитву 4 дня назад
- Открыты архивы Ватикана времен Папы Пия XII 4 дня назад