О том, как переживает карантин Венесуэла

Политическая ситуация в Венесуэле остается нестабильной, в то время как коронавирус еще больше ухудшает положение людей. На данный момент в стране зарегистрировано более 360 подтвержденных случаев заболевания и около 10 погибших. В связи с этим, «Каритас» применяет новый подход, чтобы гарантировать, что население получает необходимые продукты питания. Проект называется «Общественный котел». В 2019 году было запущено 865 подобных инициатив, с помощью которых было распределено 87 291 продуктовый набор.