О. Федерико Ломбарди служил при трех Папах

Отец Федерико Ломбарди служил и работал с тремя последними Папами. Он был директором Ватиканского радио и Ватиканского телецентра, когда Иоанн Павел II был Папой. Он также возглавлял пресс-службу Святого Престола во время понтификата Бенедикта XVI и в первые годы правления Папы Франциска. Сейчас он курирует Фонд Ратцингера и рассказывает о своем опыте в книге «Папы, Ватикан и коммуникации».