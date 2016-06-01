Отец Федерико Ломбарди служил и работал с тремя последними Папами. Он был директором Ватиканского радио и Ватиканского телецентра, когда Иоанн Павел II был Папой. Он также возглавлял пресс-службу Святого Престола во время понтификата Бенедикта XVI и в первые годы правления Папы Франциска. Сейчас он курирует Фонд Ратцингера и рассказывает о своем опыте в книге «Папы, Ватикан и коммуникации».
О. Федерико Ломбарди служил при трех Папах
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