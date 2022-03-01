Молитвенные интенции Папы

О христианском ответе на вызовы биоэтики

Папа Франциск — март 2022

«Помолимся, чтобы мы могли дать христианский ответ на вызовы биоэтики. Очевидно, что наука шагнула вперед, и сегодня область биоэтики ставит перед нами ряд проблем, на которые мы должны реагировать, не зарывая голову в песок, подобно страусу. Биотехнологии всегда должны применяться с уважением к человеческому достоинству. Например, человеческие эмбрионы нельзя рассматривать как одноразовый материал, который можно просто выбросить. Культура отбросов распространяется и на них тоже. Это недопустимо. Распространение этой культуры приносит очень много вреда. Мы не можем позволить экономической выгоде обуславливать биомедицинские исследования. Необходимо осмыслять происходящие глубокие изменения с ещё более глубокой, более тонкой проницательностью. Это не вопрос сдерживания технического прогресса. Нет, мы должны сопровождать его. Речь идет о защите как человеческого достоинства, так и прогресса. Мы не можем платить за прогресс ценой человеческого достоинства. Они должны пребывать в гармонии. Помолимся о христианах, сталкивающихся с новыми вызовами биоэтики; пусть они продолжают защищать достоинство человеческой жизни молитвами и делами.»

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