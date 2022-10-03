Молитвенные интенции Папы

О Церкви, открытой для всех

Папа Франциск — октябрь 2022

«Что значит «проводить синод»? Это значит «идти вместе». По-гречески «синод» значит «идти одной дорогой». Именно этого Бог ожидает от Церкви третьего тысячелетия – чтобы мы вновь осознали себя народом в пути, народом, совершающим путешествие вместе. Церковь с таким синодальным стилем — это Церковь, которая слушает, которая осознает, что слушать — это даже больше, чем слышать. Это значит слушать друг друга в нашем многообразии и открывать двери тем, кто не принадлежит к Церкви. Речь идет не о сборе мнений и не о создании парламента. Синод — это не опрос; речь идет о слушании главного героя – Святого Духа. Речь о молитве. Без молитвы не будет Синода. Давайте воспользуемся этой возможностью, чтобы быть Церковью близости, потому что таков Божий стиль – близость. И возблагодарим всех людей Божьих, которые, внимательно слушая, идут синодальным путем. Помолимся, чтобы Церковь, всегда верная Евангелию и смелая в его проповеди, возрастала в духе соборности и была местом солидарности, братства и гостеприимства.»

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