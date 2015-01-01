Паломники возвращаются на площадь св. Петра

2 дня назад

Впервые с десятого марта на площади Святого Петра была жизнь. Итальянцы, молодые и старые, гуляли рядом с фонтанами.

 


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