Паломники собрались под ясным римским небом на площади Святого Петра, чтобы помолиться молитвой «Ангел Господень» с Папой Франциском. Папа Франциск напомнил, что восьмого февраля Церковь отмечает Всемирный день молитвы и размышления о борьбе с торговлей людьми. В этот день Римской епархии была подарена статуя, символизирующая борьбу Церкви с торговлей людьми.
Паломники молятся вместе с Папой
1 день назад
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