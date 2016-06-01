Паломники молятся вместе с Папой

Паломники собрались под ясным римским небом на площади Святого Петра, чтобы помолиться молитвой «Ангел Господень» с Папой Франциском. Папа Франциск напомнил, что восьмого февраля Церковь отмечает Всемирный день молитвы и размышления о борьбе с торговлей людьми. В этот день Римской епархии была подарена статуя, символизирующая борьбу Церкви с торговлей людьми.