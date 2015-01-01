Паломники рассказывают о своем опыте встречи с Папой Римским

2 дня назад

Перед своей общей аудиенцией Папа трогательно приветствовал собравшихся паломников.

 


Просмотров:
19

АРХИВ

КАЛЕНДАРЬ

Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  