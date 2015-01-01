Паломничество ради окончания пандемии

5 дней назад

Перед общей аудиенцией Папа Франциск благословил эту статую Богоматери Чудотворного медальона. Это благословение имеет особенное значение, поскольку статуя была привезена в ознаменование сто девяностой годовщины явления Девы Марии святой Екатерине Лабуре во Франции.


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