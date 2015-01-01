Папа Бенедикт дал интервью итальянскому журналисту

1 день назад

В короткой беседе, представленной в виде интервью итальянской газете Коррьере делла Сера, Бенедикт Шестнадцатый повторяет, что Папа Франциск — единственный Папа. Он также еще раз прокомментировал вопрос о своей отставке, сказав, что это было свободное и преднамеренное решение и не было результатом какого-либо заговора.


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