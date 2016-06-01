Папа Бенедикт прокомментировал дело о злоупотреблениях в Архиепархии Мюнхена

2 дня назад

При подготовке отчета о борьбе со злоупотреблениями в архиепархии Мюнхена следователи обратились за помощью к Папе на покое Бенедикту XVI, который был архиепископом Мюнхена с 1977 по 1982 год.
В ответ Папа Бенедикт прислал им документ в восемьдесят две страницы о самых запутанных делах о злоупотреблениях в его администрации.


Просмотров:
36

АРХИВ

КАЛЕНДАРЬ

Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  