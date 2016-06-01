Папа Бенедикт прокомментировал дело о злоупотреблениях в Архиепархии Мюнхена

При подготовке отчета о борьбе со злоупотреблениями в архиепархии Мюнхена следователи обратились за помощью к Папе на покое Бенедикту XVI, который был архиепископом Мюнхена с 1977 по 1982 год.

В ответ Папа Бенедикт прислал им документ в восемьдесят две страницы о самых запутанных делах о злоупотреблениях в его администрации.