Папа благодарит всех, кто рисковал, передавая свою веру

7 дней назад

Во время общей аудиенции Папа Франциск вспомнил ключевые моменты своего визита в Венгрию и Словакию.

 


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