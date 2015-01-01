Папа вновь благословил факел святого Бенедикта

2 дня назад

Папа благословил факел святого Бенедикта, зажженный в честь мира и единства в Европе. Он горит с 1964 года, когда Павел Шестой провозгласил святого Бенедикта покровителем Европы. Эта группа активистов – хранителей традиций эпохи Возрождения продолжает содействовать миру и единству в Европе.


Просмотров:
24

АРХИВ

КАЛЕНДАРЬ

Март 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  