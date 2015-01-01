Папа вновь благословил факел святого Бенедикта

Папа благословил факел святого Бенедикта, зажженный в честь мира и единства в Европе. Он горит с 1964 года, когда Павел Шестой провозгласил святого Бенедикта покровителем Европы. Эта группа активистов – хранителей традиций эпохи Возрождения продолжает содействовать миру и единству в Европе.