Папа благословил факел святого Бенедикта, зажженный в честь мира и единства в Европе. Он горит с 1964 года, когда Павел Шестой провозгласил святого Бенедикта покровителем Европы. Эта группа активистов – хранителей традиций эпохи Возрождения продолжает содействовать миру и единству в Европе.
Папа вновь благословил факел святого Бенедикта
2 дня назад
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