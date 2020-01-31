Папа воспоминает христиан, погибших в Ливии

3 дня назад

Эти кадры были записаны в Ливии пятнадцатого февраля 2015 года. Папа призывает мир вспомнить этот день. Он подчеркнул непоколебимую веру двадцати одного мученика. Они были коптскими православными христианами. Святейший Отец записал видеообращение ко дню современных мучеников.


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