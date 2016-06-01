Папа встретился с политиками из разных стран, которые находились в Риме для подготовки к предстоящей конференции по изменению климата в Глазго. Присутствовали спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и президент Палаты депутатов Италии Роберто Фико.
Папа встретился с политиками из разных стран
5 дней назад
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