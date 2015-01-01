Святейший Отец встретился с представителями фонда Арка. Организация была основана священником и предлагает временное жилье матерям-одиночкам в Италии. Некоторые из этих матерей находились в первом ряду со своими детьми. Папа хотел услышать их истории и увидеть их лица.
Папа встретился с представителями фонда Арка
3 дня назад
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