Папа встретился с представителями фонда Арка

Святейший Отец встретился с представителями фонда Арка. Организация была основана священником и предлагает временное жилье матерям-одиночкам в Италии. Некоторые из этих матерей находились в первом ряду со своими детьми. Папа хотел услышать их истории и увидеть их лица.