Папа встретится с лидером шиитов в Ираке

2 дня назад

Ватикан продолжает подготовку к поездке Папы в Ирак, которая намечена на пятое марта.

 


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