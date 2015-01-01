Осталось меньше месяца до одной из самых символических поездок понтификата Папы Франциска. С пятого по восьмое марта Святейший Отец посетит Ирак. Много лет Папа хотел совершить этот визит.
Папа готовится к визиту в Ирак
19 часов назад
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