Папа готовится к визиту в Ирак

19 часов назад

Осталось меньше месяца до одной из самых символических поездок понтификата Папы Франциска. С пятого по восьмое марта Святейший Отец посетит Ирак. Много лет Папа хотел совершить этот визит.


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