Папа дал интервью испанской радиостанции

Папа Франциск дал свое первое интервью после операции на кишечнике испанской радиостанции «COPE». Он рассказал, что ему удалили более тридцати сантиметров кишечника, и что сейчас он в очень хорошем состоянии, а его врачи разрешили ему принимать пищу без ограничений.