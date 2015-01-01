Папа Франциск дал свое первое интервью после операции на кишечнике испанской радиостанции «COPE». Он рассказал, что ему удалили более тридцати сантиметров кишечника, и что сейчас он в очень хорошем состоянии, а его врачи разрешили ему принимать пищу без ограничений.
Папа дал интервью испанской радиостанции
3 дня назад
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