По уже сложившейся во время карантина традиции, Папа Франциск молился молитвой «Царица небесная» из библиотеки Апостольского дворца. Он размышлял о празднике Вознесения, сказав, что этот праздник приглашает всех христиан к евангелизации и истинному следованию за Иисусом. А для этого в первую очередь важно подавать хороший пример.
Папа молится за католиков Китая
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