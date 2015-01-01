Папа молится за католиков Китая

По уже сложившейся во время карантина традиции, Папа Франциск молился молитвой «Царица небесная» из библиотеки Апостольского дворца. Он размышлял о празднике Вознесения, сказав, что этот праздник приглашает всех христиан к евангелизации и истинному следованию за Иисусом. А для этого в первую очередь важно подавать хороший пример.