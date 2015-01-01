Папа молится о Гаити

2 дня назад

Папа Франциск восстанавливается после операции на кишечнике и находится в больнице. Тем не менее, он отреагировал на новости об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. В телеграмме, подписанной госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, говорится: «Святейший Отец выражает свою печаль и осуждает все формы насилия как средства разрешения кризисов и конфликтов. Он желает любимому народу Гаити будущего в братской гармонии, солидарности и процветании».


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