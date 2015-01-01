Папа и другие христианские лидеры опасаются краха Ливана, который является единственной страной на Ближнем Востоке, где христиане составляют немалое меньшинство. Вот почему Папа Франциск сказал, что собравшиеся взяли на себя обязательство сотрудничать, «не лелея прошлых обид» и «не уклоняясь от ответственности за настоящее».
Папа молится о единстве Ливана
2 дня назад
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